Vodja Islamske države v Afganistanu ubit v zračnem napadu

odja afganistanske veje skrajne skupine Islamska država (IS) Saad Arhabi je bil ta konec tedna skupaj s še desetimi drugimi ljudmi ubit v zračnem napadu, so sporočile oblasti. Napad na oporišče IS v provinci Nangarhar ob meji s Pakistanom so afganistanske sile izvedle skupaj s koalicijskimi.