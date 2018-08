Gledalci so bili v petek v ameriškem Minneapolisu zagotovo razočarani. Če so upali na dober dvoboj in vsaj nekaj močnih udarcev, je bilo kaj hitro znano, da tega ne bodo dobili. Ameriški boksar Curtis Harper je namreč takoj po začetnem zvoncu ring zapustil in Nigerijcu Efeonu Ajagbi zaradi diskvalifikacije prepustil zmago. Česa podobnega svet boksa ne pomni.

Harper naj bi odločitev sprejel zaradi nizkotno nizkega plačila, ki naj bi ga dobil za dvoboj. Poleg tega, da tega denarja sedaj zagotovo ne bo videl, bo plačal še kazen, grozi pa mu tudi suspenz.