Slovesnost je potekala v znamenju zadovoljstva, ker smo po zaslugi Slovenije letos prvič praznovali »čebelje leto« oziroma svetovni dan čebel. To je kot izjemen dosežek označil tudi dosedanji kmetijski minister Dejan Židan, saj je bila to, kot je dejal, ena največjih akcij Slovenije, država pa zastavonoša pobude, kako zaščititi svet.

Dopolnil ga je predsednik Čebelarske zveze Slovenija Boštjan Noč in že napovedal dva nova cilja, da na svetu čebelo razglasimo za ogroženo in da s trgovskih polic preženemo ponarejeni med.

146 vzorcev 102 čebelarjev

O obeh ciljih so na sejmu slovenski čebelarji s kolegi iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne gore podpisali deklaracijo, ki jo bodo poslali v podpis vsem svetovnim organizacijam.

Na letošnjem ocenjevanju medu na sejmu Agra je bilo 146 vzorcev, ki sta jih poslala 102 čebelarja. Naslov prvak vrste za med z najvišjim številom točk v posamezni vrsti so poleg šampiona dobili cvetlični med Milka Jurinčiča iz Marezig, gozdni med Trajčeta Nikoloskega iz Ljubljane, lipov med Zvonka Žamuta iz Lenarta v Slovenskih goricah in kostanjev med Marinke Košir iz Polhovega Gradca.

Strokovna komisija je podelila 51 zlatih, 56 srebrnih in 28 bronastih priznanj, predsednica komisije Terezija Golob pa je izpostavila udeležbo številnih vzorcev medu, pri čemer se je poleg 88 domačih čebelarjev za ocenjevanje odločilo 14 tujih iz petih držav.

»Vzorci na ocenjevanju so bili čisti, brez primesi, nekaj je bilo odstopanj le pri označevanju medu. Le en vzorec je bil zaradi previsoke vsebnosti vode izključen iz ocenjevanja in le deset vzorcev je prejelo zahvalo za udeležbo in ostalo brez priznanja, vendar ne zaradi kake posebne napake, ampak le zaradi premalo izraženih senzoričnih značilnosti določene vrste medu,« so zapisali ocenjevalci.

Na slovesnosti sta Peter Kozmus, podpredsednik mednarodne zveze čebelarjev Apimondije in član Čebelarske zveze Slovenije ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč podelila nagrade za vrhunske dosežke tekmovalcem na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev v Franciji Luki Kričeju, Mitji Kositru in Ožbeju Očku ter mentorju Blažu Lovriču z Osnovne šole Selnica ob Dravi.

V konkurenci mednarodno mešanih ekip je Mitja Kositer s svojo ekipo zasedel 1. mesto, med posamezniki pa med 84 tekmovalci Luka Kričej 3. mesto.