Gneče in zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze iz smeri Gorenjske, saj predor Šentvid občasno zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Gorenjske proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in razcepom Kozarje proti Brezovici, Primorski.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 10-15 minut.

Na cestah Vipava-Ajdovščina, Ajdovščina-Selo, ter na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.