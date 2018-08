Na čelu notranjega ministrstva bo še naprej Peter Dutton, sicer Morrisonov protikandidat za premierski položaj. Bo pa v novi vladi ločeno področje priseljevanja, pri čemer bo nad slednjim bdel nekdanji pomočnik finančnega ministra David Coleman.

Okolje in energetika bosta odslej prav tako ločeni področji, saj so bila nesoglasja na tem področju eden glavnih razlogov za spore znotraj stranke. Bolj desno usmerjeni del liberalne stranke je namreč od Turnbulla zahteval, naj da starejšim virom energije, kot je premog, prednost pred obnovljivimi viri in zmanjševanjem emisij. Kritik vetrnih elektrarn in Duttonov podpornik Angus Taylor je novi minister za energetiko, okoljsko ministrstvo pa bo vodila poslanka Melissa Price.

Odstop zunanje ministrice Nad zunanjimi zadevami bo bdela nekdanja obrambna ministrica Marise Payne, potem ko je dosedanja zunanja ministrica Julie Bishop danes odstopila s položaja. Obrambni resor bo vodil Christopher Pyne, ministri za finance, zveze in za zdravje pa bodo še naprej Matthias Cormann, Mitch Fifield in Greg Hunt. Finančni minister bo Josh Frydenberg, ki je doslej bdel nad okoljem in energetiko. V vladi ne bo glasnega kritika Turnbulla in njegovega predhodnika Tonyja Abbotta, mu je pa Morrison ponudil mesto svetovalca.