Trgovsko središče Ikee v Rugvici na vzhodni periferiji hrvaške prestolnice je v preteklih štirih letih prodalo več kot 1,4 milijona krožnikov in skled ter več kot 1,1 milijona LED žarnic. V tem času so prodali tudi več kot 220.000 stolov in 113.000 mizic iz svojih kolekcij.

Za potrošnike so bili zanimivi tudi vzglavniki, kozarci in svečke, teh so namreč prodali po več kot 80.000 kosov, pa tudi brisače, nove lastnike jih je dobilo nekaj manj kot 70.000.

Ikea je na Hrvaškem priljubljena tudi zaradi svoje restavracije, v kateri so bila najbolj priljubljena jed vroče hrenovke. Teh so v štirih letih prodali več kot 2,5 milijona.