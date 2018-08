V nedeljo bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20 stopinj.

Opozorilo: Danes čez dan in ponoči bodo predvsem v južni polovici Slovenije nevihte z močnimi nalivi. Drugod po državi se bodo popoldne in zvečer padavine krepile, najmočnejše bodo predvidoma v nočnem času.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela.