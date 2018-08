»Pozdravljeni vsi. Sem Srečko Katanec. Zelo sem vesel in ponosen, da bom selektor iraške reprezentance. Rad bi pozdravil vse Iračane. Kmalu se bomo videli na novinarski konferenci v Bagdadu,« je med drugim povedal nekdanji selektor Slovenije. Katanec, ki bo po poročanju medijev podpisal triletno pogodbo, s katero bo zaslužil več kot tri milijone ameriških dolarjev, naj bi v Bagdad odpotoval v nedeljo.

Petinpetdesetletni Katanec sicer že ima nekaj izkušenj z delom na Bližnjem vzhodu, saj je med letoma 2009 in 2011 vodil izbrano vrsto Združenih arabskih emiratov. Tam, v Dubaju, bo odslej živela tudi njegova družina, medtem ko bo sam v Bagdadu.

Prva tekma že 10. septembra

Iraška nogometna reprezentanca je trenutno 89. na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Doslej je enkrat nastopila na svetovnih prvenstvih (1986), leta 2007 pa je bila azijski prvak.

Srečko Katanec je sicer kot trener deloval v slovenski reprezentanci do 21 let in dvakrat v članski, s katero se je tudi prebil na EP 2000 in SP 2002, bil pa je tudi selektor Makedonije ter trener Gorice in Olympiacosa.

Kot nogometaš pa je igral za Olimpijo, Dinamo Zagreb, Partizan, Stuttgart in Sampdorio ter jugoslovansko in slovensko reprezentanco.