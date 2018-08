Oblasti so sporočile, da je bilo 19 poškodovanih pripeljanih na zdravljenje v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska državna televizija CCTV je medtem poročala, da se poškodovani zdravijo zaradi vdihavanja strupenih snovi in opeklin. Predvajala je tudi posnetke požganega hotela in tamkajšnjega zdravilišča, na katerih so vidni zogleneli zidovi in ukrivljeni kovinski elementi zgradb.

Televizija je še poročala, da je bila v zvezi s požarom uvedena preiskava.

Smrtonosni požari so na Kitajskem pogost pojav, saj so varnostni predpisi glede požarne varnosti pogosto neupoštevani. Nazadnje je do večjega požara prišlo aprila, ko je zagorelo v karaoke baru na jugu države. Umrlo je 18 ljudi.