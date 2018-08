Vsem, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, na Prometno-informacijskem centru za državne ceste priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Gneča in zastoji so na podravski avtocesti pri počivališču Podlehnik proti Hrvaški, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski ter na cestah Parecag - Sečovlje, Šmarje - Dragonja in Podlehnik - Gruškovje.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Metlika in Gruškovje, kjer avtomobili za vstop v državo čakajo od 20 minut do ene ure, za izstop iz države pa je čakalna doba od 20 do 45 minut.

Promet ovirajo tudi prometne nesreče. Nekaj po 6. uri zjutraj je na štajerski avtocesti pri cestninski postaji Tepanje tovorno vozilo trčilo v varovalno ograjo cestninske postaje. Poškodovanih ni bilo, je pa še vedno zaprt vozni pas v smeri proti Ljubljani, nastal je šestkilometrski zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Slovenska Bistrica - Tepanje.