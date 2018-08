Da, tega je, vsaj po naših izkušnjah, še vedno kar nekaj. Dovolj se je bilo julija ali avgusta nekajkrat sprehoditi, denimo, skozi Portorož, ali pa nekaj poletnih dni preživeti za mizo, za katero nastajajo te vrstice, v centru Ljubljane. Ravno pod našim oknom, v bližini Zmajskega mostu, sem bil nenazadnje sam v vlogi »rešitelja« kolesarke, ki bi sicer pravilno prečkala cesto, a bi jo, če je ne bi skoraj zadnji hip zadržal, zagotovo zbil mladenič, ki je vozil po zgoraj opisanem protokolu, pri čemer je njegov avto ob silovito močnih nizkofrekvenčnih zvokih že skorajda poskakoval. Pa ne rečem, da je bilo za njegovo napako (očitno je spregledal rdečo luč na semaforju) nujno kriva glasna glasba iz zvočnikov, a na kaj drugega bi ob njegovi očitni skorajda popolni odsotnosti in gibanju glave gor in dol v ritmu skladbe, ki je bila zaradi navitih basov skorajda neprepoznavna, težko pomislili.

Na podlagi omenjene izkušnje in kar nekaj podobnih drugih, ko sicer kakšno posredovanje ni bilo potrebno, sem bil prepričan, da morajo imeti tudi policisti precej dela z ustavljanjem tovrstnih prestopnikov. Nenazadnje zakon o pravilih cestnega prometa določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, kar med drugim pomeni, da ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu, predpisana globa za ta prekršek pa znaša 120 evrov. A na policiji so nam v zvezi s poslušanjem glasne glasbe med vožnjo povedali, da na podlagi njihovih ugotavljanj ne gre za ravnanja, ki bi bila zelo pogosta, in jih zato tudi skozi »prizmo« posrednih vzrokov za nastanek prometnih nesreč ne zaznavajo prav pogosto. So pa dodali, da so seveda možna in da so denimo lani obravnavali 28 tovrstnih kršitev ter za sedem izrekli tudi opozorila.

Da, verjetno se vsi strinjamo, precej nizka številka. A zaznavna vendarle je in že zakon verjetnosti narekuje, da se lahko kakšna tovrstna kršitev kaj hitro konča tudi tragično. Za kar resnično ni nobene potrebe, saj povsem zadostuje, da glasbo poslušamo pri jakosti zvoka, ki ne vpliva na naše zaznavanje dogajanja v prometu okoli nas. In v tem primeru lahko, kar so potrdile tudi raziskave, glasba celo blagodejno vpliva na naše sposobnosti za volanom.