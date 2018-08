Papež Frančišek bo priletel na Irsko ob pol enajstih. Z letališča pri glavnem mestu Dublin ga bodo odpeljali v Áras an Uachtaráin, uradno rezidenco irskih predsednikov, v kateri bo prenočil. Srečanje z irskim predsednikom Michaelom D. Higginsom v tej rezidenci bo prva točka na prepolnem programu dvodnevnega obiska, katerega uradni vrhunec bodo, sodeč po napovedih, pogovori z Leom Varadkarjem, ki je ne samo najmlajši irski premier (to je postal pri 38 letih) in prvi irski premier, ki po enem od staršev ni irskega rodu (njegov oče, ki je kot on zdravnik, se je preselil na Irsko iz Indije), ampak tudi šele četrti odkrit gej med premierji v sodobni zgodovini sveta.

Nekoč zelo katoliška Irska se je zelo spremenila Svojo homoseksualnost je razkril pred referendumom o istospolnih porokah na Irskem leta 2015. Izid tega referenduma, na katerem je večina Ircev (62 odstotkov) glasovala za uzakonitev istospolnih porok, in lanska izvolitev Varadkarja za premierja, sta svetu zelo prepričljivo pokazala, kako zelo se je spremenila nekoč zelo katoliška Irska po prejšnjem papeškem obisku, od katerega mineva štirideset let. Premier Varadkar je dejal, da bo papežu Frančišku najprej izrekel dobrodošlico, vendar je napovedal, da bo med pogovorom z njim postavil kolikor mogoče veliko vprašanj, povezanih s spolnimi zlorabami in človekovimi pravicami. Pred obiskom svetega očeta je dejal, da morajo preiskovalci irske države dobiti vse informacije o zlorabi otrok, ki jih zahtevajo, da bi bilo resnici in pravici žrtev zadoščeno.

Srečanje z žrtvami spolnih zlorab Papež Frančišek se bo med obiskom na Irskem srečal z žrtvami spolnih zlorab, ki jih je zakrivila katoliška duhovščina. V Vatikanu pravijo, da bodo srečanje potrdili šele potem, ko bo mimo, žrtvam pa so prepustili odločitev o tem, ali želijo javno govoriti o srečanju s papežem ali ne. Papež Frančišek je obsodil, kot je dejal, grozodejstva spolnih zlorab, ki so jih zakrivili duhovniki in drugi višji služabniki Cerkve, pa tudi prikrivanje teh zlorab. Minuli ponedeljek je objavil celo pismo 1,2 milijardama katolikov po svetu, v katerem je poudaril neuspešno spoprijemanje Cerkve s temi zlorabami. Premier Varadkar pravi, da je papežev obisk eden od največjih dogodkov v irski zgodovini v zadnjih štiridesetih letih tudi zato, ker bo to zanj priložnost, da spregovori neposredno tistim, ki so bili žrtve zločinov v ustanovah Katoliške cerkve.

Katoliška cerkev je izgubila zaupanje Ircev Vodja Katoliške cerkve na Irskem, nadškof Eamon Martin, je spolne zlorabe razglasil za »gnusne zločine« in priznal, da Katoliška cerkev na Irskem nič več ne uživa zaupanja ljudi, ki ga je nekoč imela. Irski premier Varadkar pravi, da je vesel, ker je Katoliška cerkev zdaj manj prevladujoča v irski družbi, in izrazil upanje, da bo papežev obisk sprožil novo poglavje v irskih odnosih s cerkvijo. »Mislim, da je imela Katoliška cerkev v preteklosti vse preveč prevladujočo vlogo v naši družbi,« je dejal Varadkar in dodal, da so se njegovi predhodniki v minulih desetletjih s katoliškimi škofi posvetovali o političnih zadevah, kot je državno zdravstvo. To se ne dogaja več. Izrazil je željo, da bi papež med sedanjim obiskom na Irskem obiskal tudi (britansko) Severno Irsko, da bi tja prinesel sporočilo miru in sprave. Načrtovani obisk papeža Janeza Pavla II. na Severnem Irskem leta 1979 so odpovedali, potem ko je Ira umorila britanskega lorda Moutbattenna, bližnjega sorodnika kraljice Elizabete II.