»Letošnja španska Vuelta bo drugačna, kot je bila zadnja leta,« meni Gorazd Štangelj, ki bo na 73. dirki po Španiji vodil eno od dvaindvajsetih sodelujočih ekip – Bahrain Merido. Na današnjem začetku bosta zraven tudi Štangljev varovanec Luka Pibernik in Luka Mezgec, član moštva Mitchelton Scott. Štangelj predvideva, da bo razplet hribolazcem zelo naklonjene tritedenske dirke odvisen od glavnih favoritov. »Letos izrazitih favoritov letos ni in to bo vplivalo na potek dirke. Aru, Quintana in tudi naš Vincenzo (Nibali) niso tako pripravljeni, kot sta bila lani Froome ali Contador, da bi njihove ekipe suvereno prevzele nadzor nad potekom dirke. Zaradi tega bo taktično bolj odprto. Drugače bo, ko se bodo razmerja razjasnila, dotlej pa bo težko predvideti,« napoveduje Štangelj.

Za uvodno vožnjo na čas v Malagi (devet kilometrov) največ možnosti daje Rohanu Dennisu, članu BMC, ki bo v prihodnje okrepil vrste Bahrain Meride. »Tako se tudi predvideva, da bo v nedeljo pokroviteljstvo prevzela BMC, čeprav je zraven Richie Porte. V nedeljo se bodo v zaključek na vzpetini tipa valverde' le potipali, v torek bo prvi zahtevnejši dan v gorah. Po trasi je Vuelta težka, s klanci od začetka do konca. Vso dirko bo treba biti močan, kdor bo želel v vrh. Tudi ob dveh, treh minutah zaostanka sredi dirke še ne gre obupati,« napoveduje Štangelj, ki z Nibalijem, ki se vrača po poškodbi na Alpe d' Huez, ne meri visoko.

Za varovanca Luka Pibernika pravi, da so njegove naloge jasne: »Ni v super briljantni formi, čeprav je pripravljen, da bi mu lahko dal priložnost v srednje težkih etapah. Luka bo v pomoč vsem, da se bodo varneje vozili v skupini in hkrati privarčevali nekaj moči. Dobro je, da ekipa nima vloge, kjer bi morali nadzirati potek dogajanja, in bo tudi Luki lažje. Če se bo med dirko dobro počutil, bo v drugem tednu priložnost v begu vsekakor dobil,« je obljubil Štangelj.

Koledar dirk zapolnjen Zanimivo, da ekipa Bahrain Merida v Španiji sploh nima sprinterja, kot so Viviani, Trentin, Luka Mezgec in Peter Sagan. V Španiji so z Mezgecem vred le sprinterji podobnega kova kot Kamničan, ki zmorejo tudi čez klance. Za Štanglja bi bil po njegovem edino primeren Sonny Colbrelli, a ga ekipa potrebuje na drugih dirkah, kot je VN Plouaya v nedeljo, kjer bo zraven tudi Grega Bole, doslej edini slivenski zmagovalec katere od enodnevnih dirk svetovnega razreda WorldTour (2010). Koledar dirk je čisto zapolnjen. Slovenski prvak Matej Mohorič po izjemni zmagi na BlinckTour vozi štiridnevno dirko Po Nemčiji, in to izjemno. Drugi dan je končal drugi in je z Nemcem Schachmannom in Tomom Dumoulinom v najboljšem položaju. Dirka je obujena po letih mrka, a »le« prve kategorije UCI, kot tista Po Sloveniji, vendar z uglednim potencialom.