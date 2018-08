Scott Morrison je na čelu vlade zamenjal Malcolma Turnbulla, ki so mu ankete že nekaj časa slabo kazale, njegova liberalna stranka pa je na primer doživela hud poraz v zvezni državi Queensland. Obenem je dosedanjemu premierju nasprotovalo konservativno krilo stranke.

Napetosti v stranki so se zaostrile prejšnji teden, ko je Turnbull hotel v skladu s pariško okoljsko konferenco iz leta 2015 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov (Avstralija je glede tega na prebivalca prva na svetu). Turnbull je sicer še v torek, 21. avgusta, potem ko se je taktično odpovedal zakonu o toplogrednih plinih, ob glasovanju liberalnih poslancev in senatorjev za voditelja stranke in vlade z 48 proti 35 premagal notranjega ministra Petra Duttona. Vendar je bil izid glasovanja tako tesen, da je konservativce in desne populiste v stranki samo še spodbudil k nadaljevanju upora. V četrtek je po Duttonu odstopilo več drugih ministrov, 63-letni Turnbull pa je sporočil, da ob novem strankarskem glasovanju ne bo več kandidiral. Na zahtevo poslancev in senatorjev liberalne stranke so v petek še enkrat glasovali o voditelju stranke in premierju, Turnbull pa je držal dano obljubo.

Polovično uspešen upor populistov Tako sta se zdaj v drugem krogu volitev pomerila desni populist Dutton, ki je dobil 40 glasov, in zmernejši Morrison, ki jih je dobil 45. Torej je vladajoča stranka še vedno močno razklana. »Uporniki niso bili nagrajeni,« je dejal Turnbull po še drugem porazu Duttona, ki mu s svojim uporom ni uspelo priti na čelo stranke in vlade. Dutton pa je dejal: »Moja usmeritev odslej bo, da bom absolutno lojalen do Scotta Morrisona in da omogočim zmago na volitvah (leta 2019)«. Novi premier Morrison, ki je star 50 let, je bolj desno od Turnbulla, od katerega se med drugim razlikuje po tem, da nasprotuje istospolnim porokam. Mnogi pa Morrisona, ki je od leta 2015 vodil finančno ministrstvo, uvrščajo v zmerno, Turnbullovo krilo liberalne stranke, čeprav je znan predvsem po tem, da je v letih 2013-2014 kot minister za priseljevanje v tej zelo bogati državi začel izvajati brutalno migrantsko politiko. Avstralske ladje tako od takrat grobo odganjajo ladje z migranti nazaj v Indonezijo. Tisti migranti, ki se jim je uspelo prebiti do avstralskih obal in jih ujamejo, pa končajo v nečloveških taboriščih na Papui Novi Gvineji ali na otoku Nauru. Morrison je sicer veren evangelist, a pri njem – če za merilo vzamemo evangelije – gre za tipično sprevrženo krščansko vero.

Pod vprašajem koalicijska večina v parlamentu Glavna naloga Morrisona v naslednjih mesecih bo, da poskuša pred parlamentarnimi volitvami maja 2019 povezati sprto liberalno stranko, ki sicer vlada skupaj z nacionalno stranko. Poleg tega bi moral prepričati volilce, da bodo liberalcem odpustili, ker so ti dajali prednost znotrajstrankarskim razprtijam pred nacionalnimi interesi. Velika težava za Morrisona je zdaj tudi to, da ima koalicija samo en glas več. Turnbull pa se je odločil izstopiti iz parlamenta in na volitvah tega poslanca bi koalicija lahko izgubila večino, kar bi vodilo v predčasne parlamentarne volitve. Ankete pa zelo dobro kažejo opozicijskim laburistom.