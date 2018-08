Finalni dan teniškega Rolanda Garrosa, 5. junija 2016. Novak Đoković je s 3:1 v nizih premagal Andyja Murrayja. Srb je visoko dvignil pokal in se dotaknil neba. Pri 29 letih je osvojil najbolj želeno lovoriko, ki mu je manjkala na bleščeči športni poti. V Parizu je na OP Francije osvojil najprestižnejši peščeni turnir, zadnjo lovoriko turnirjev največje četverice. Pred tem je v Melbournu zmagal šestkrat, v Londonu trikrat in v New Yorku dvakrat. Z dvanajstimi najprestižnejšimi pokali je pogledoval proti velikima tekmecema Rafaelu Nadalu in celo Rogerju Federerju, ki sta bila na