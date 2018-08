Moštva na italijanskem nogometnem prvenstvu danes in jutri čakajo tekme drugega kroga, a štiri od njih bodo na zelenice stopila prvič v letošnji sezoni. Zaradi tragedije v Genovi, ko se je zrušil avtocestni viadukt Morandi, sta bili tekmi med Milanom in Genoo ter Sampdorio in Fiorentino prestavljeni, mnogi pa so mnenja, da so vodilni pri italijanski nogometni zvezi s to odločitvijo regularnost tekmovanja postavili pod vprašaj, saj bi po njihovem mnenju morali prestaviti ves krog. Kakor koli že, večina italijanskih prvoligašev je svoj krst v novi sezoni že prestala, največ pozornosti pa je bilo na Juventusu, pri katerem je debitiral Cristiano Ronaldo. Portugalski zvezdnik je pravi magnet za ljubitelje nogometa, tokrat pa bo njemu in njegovemu moštvu nasproti stal precej zahtevnejši nasprotnik, kot je bil Chievo v prvem krogu. Stara dama se bo namreč danes ob 18. uri udarila z Laziom.

Pred obračunom je stanje v obeh taborih povsem drugačno. Čeprav se je Juventus prejšnjo soboto na gostovanju v Veroni izredno namučil, saj je zmagoviti gol za 3:2 dosegel šele v 92. minuti, ko je v polno srečno zadel Federico Bernardeschi, je pri Torinčanih vse mirno. Trener Massimiliano Allegri in igralci imajo v letošnji sezoni visoke cilje, saj si želijo poleg italijanskega prvenstva končno osvojiti tudi ligo prvakov, ki se jim v zadnjih letih vztrajno izmika. Tudi če bi Juventus na uvodu v sezono tako remiziral, kluba zagotovo ne bi zajela panika, saj imajo vodilni ogromno izkušenj in točno vedo, da je sezona dolga ter da manjši spodrsljaj ob tako kakovostni zasedbi ne bi imel praktično nikakršnih posledic. Kljub zmagi je sicer v Veroni manjkala pika na i, saj so prav vsi navijači belo-črnih pričakovali prvi gol Cristiana Ronalda, a ga na koncu niso dočakali. Portugalec je sicer prikazal dobro predstavo, a mreže vseeno ni zatresel.

Prihod Cristiana Ronalda v serie A je sicer dokaz, da se italijansko prvenstvo po aferi Calciopoli in ekonomski krizi počasi pobira. Klubi na Apeninskem polotoku so v letošnjem poletju za prestope namenili kar 1072,55 milijona evrov, medtem ko so še pred štirimi leti namenili »zgolj« 335 milijonov. Prihod Portugalca je dvignil ugled italijanskega prvenstva, kar priznava tudi športni direktor Lazia Igli Tare. V Albaniji rojeni 45-letnik ima sicer v rimskem klubu že na začetku sezone precej dela. Moštvo je namreč klonilo na prvi tekmi proti Napoliju, nato je izbruhnil škandal z njihovimi najvročekrvnejšimi navijači, ki so pripadnicam nežnejšega spola prepovedali prisotnost v prvih desetih vrstah na svojem sektorju, za nameček pa je v javnost pricurljal še posnetek pogovora, v katerem predsednik Claudio Lotito nadira trenerja Simoneja Inzaghija, da se pritožuje nad vsem, a da ima na razpolago izredno kakovostno moštvo. Zanimivo bo videti, kakšne volje bo svojeglavi Lotito, če bo njegovo moštvo danes v Torinu dobilo drugo zaporedno ničlo.

Sicer pa se ta konec tedna od petih največjih evropskih lig kot zadnje začenja še nemško prvenstvo, na katerem se zdi, da je edino vprašanje, koliko krogov pred koncem bo Bayern osvojil 29. naslov prvaka.