Hokejiste Jesenic in Olimpije še trije tedni ločijo od začetka nove sezone, ko bodo znova tekmovali v alpski ligi. Slovenska predstavnika prehajata v sklepno fazo priprav, trenutno pripravljenost pa bosta preverila na današnjem medsebojnem derbiju na Bledu. Ob 20. uri bosta prekrižala palice v sklopu poletne lige, v kateri tekmujejo tudi Medveščak, Beljak in Karlovy Vary. Zmagovalec slovenskega obračuna bo nastopil v jutrišnjem finalu.

Jeseničani v novem tekmovalnem letu največ pričakujejo od napadalca Davida Rodmana in vratarja Clarka Saundersa, medtem ko v Tivoliju stavijo na domačo zasedbo. Trener Jure Vnuk je prepričan, da deluje po modernih smernicah hokeja. Olimpijo čaka zahtevna naloga, kako s prestola vreči Jeseničane, ki so bili v minuli zimi brez prave konkurence na domačih ledenih ploskvah. Železarji želijo tudi ob sedemdeseti obletnici delovanja hokeja v Zgornjesavski dolini ponoviti dvojno slovensko krono. Vodstvo kluba je jeseniškemu županu Tomažu Tomu Mencingerju in svetnikom napisalo odprto pismo, v katerem poziva k večji finančni pomoči občine, da bi jeseniški hokej hitreje napredoval. Naslovnike med drugim prosijo, naj financirajo servis članskega moštva in trenerje.