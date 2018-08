Hvala lepa za Gosposvetsko cesto

Če bo promet po Gosposvetski cesti resnično stekel prihodnji teden, se bo to zgodilo kar dva meseca pozneje od prvotnih napovedi. Rok odprtja te ceste je občina zadnji mesec prestavljala tako rekoč iz tedna v teden in si s tem nakopala jezo marsikaterega voznika. Še do danes ni jasno, kako je mogoče, da so se na Magistratu tako ušteli pri oceni, kako dolgo bo trajala obnova, in kako slabo so v tem primeru komunicirali z javnostjo.