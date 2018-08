Letošnje dogajanje na svetovnih delniških trgih je zelo raznoliko in ob dejstvu, da večina delniških trgov letos izkazuje negativne donose, so investitorji morali biti še posebno previdni, da so se pravilno odločili. Na prvi pogled bi lahko rekli, da jo bodo zaradi groženj ameriškega predsednika Trumpa z uvedbami carin prav ZDA najslabše odnesle. Dejanska situacija je ravno obratna, saj ZDA pokajo po šivih. Na eni strani se pričakuje, da bodo tudi dobički podjetij letos ostali na zgodovinsko rekordnih ravneh, saj naj bi za podjetja iz indeksa S&P 500 zrasli kar za 21 odstotkov. Na drugi strani je monetarna politika ZDA še vedno relativno ohlapna, pa čeprav se pričakuje, da bo ameriška centralna banka Fed letos še dvakrat dvignila obrestno mero, in sicer septembra ter decembra, na skupno vrednost 2,5 odstotka.

Prav ti dvigi obrestnih mer, začinjeni s trgovinskimi grožnjami, so povzročili velike padce valut trgov v razvoju. Nič čudnega torej, da brazilska borza izkazuje kar 17-odstotni padec v evrih, kitajske delnice iz indeksa CSI 300 pa še malo več v višini 18 odstotkov. Evropske delnice so nekje vmes, a še vedno izkazujejo padec 2 odstotka, največ italijanske (5 odstotkov) in nemške (4 odstotke).

Na mestu je vprašanje, kaj nas čaka do konca leta. Zaradi večjih in raznolikih težav trgov v razvoju pri teh ni pričakovati čudežev. Zaradi dobrega poslovanja podjetij in spodbudnih razmer pa bi se morale ameriške in tudi evropske delnice izkazati za dobro izbiro v drugi polovici leta.