Kendall Jenner je močno razjezila stanovske kolegice

Članica ameriške resničnostne rodbine Kardashian - Jenner je stara dvaindvajset let in je lani postala najbolje plačana manekenka na svetu. Kendall Jenner je s svojimi zaslužki tako prekinila več kot deset let trajajočo vladavino brazilske manekenke Gisele Bundchen, ki se dandanes večinoma posveča vzgoji otrok in zdravemu življenjskemu slogu. Znano je, da Kendall med manekenkami ni preveč priljubljena, saj jo pogosto opisujejo kot vzvišeno. Poleg tega ji očitajo, da je za njeno uspešno manekensko kariero zaslužna predvsem resničnostna oddaja, v kateri že več kot deset let nastopa njena družina. Zdaj so manekenke končno dobile razlog, da jo napadejo tudi javno. Kendall je v intervjuju za ameriško modno revijo novinarki namreč razlagala o svoji izčrpanosti in psihičnih težavah, pri tem pa užalila stanovske kolegice. »Že od začetka sem bila previdna in izbirčna, na katerih modnih revijah bom nastopila. Nikoli nisem bila ena od tistih deklet, ki bi nastopile na 30 revijah v eni sezoni ali kar koli za vraga ta dekleta že počnejo,« je izjavila in pri tem razjezila mnogo manekenk, ki niso imele možnosti, da bi »že od začetka« izbirale, kje bodo nastopile. V nasprotju s Kendall, ki se je rodila v bogato družino, nekatere živijo v umazanih garsonjerah in sprejmejo vsako delo, da se prebijejo skozi mesec, druge pa delajo, da bi preživljale svojo družino. To so le nekateri odgovori manekenk, ki so se po objavi intervjuja pojavili na družbenih omrežjih. Kendall Jenner ni preostalo drugega, kot da pojasni, da so njene besede novinarji vzeli iz konteksta in da se obenem dobro zaveda, kako živijo ta dekleta.