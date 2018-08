V odprtem pismu združenja lobistov Business Roundtable, ki so ga poslali ministrici za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, so izrazili zaskrbljenost nad reformami delovnih viz. Tako bodo lahko med drugim zakonski partnerji oseb, ki v ZDA delajo v okviru vizuma H1B za visoko kvalificiran kader, kmalu izgubili pravico do dela. Zato bi lahko te visoko kvalificirane osebe zapustile ZDA in šle raje delati v kakšno drugo državo.

Kritični so bili tudi, da so pri kriterijih za odobritev delovnih vizumov uvedli nepregledne spremembe. Opozorili so, da bi se le redke osebe preselile v državo skupaj s svojimi družinami, če svojcem grozi izgon brez utemeljitve.

Ameriški urad za tujce je reforme utemeljil, češ da so nujno potrebne za uvedbo imigracijskega sistema, ki je osredotočen na storitve. Programe zaposlovanja morajo namreč reformirati tako, da bodo imeli Američani od tega čim več koristi, so sporočili za ameriško televizijo CNN.

Trumpova administracija je med drugim v okviru zaostritve migracijske politike zaostrila tudi kriterije za dodelitev delovnega vizuma za tujce. Predvsem področje informacijske tehnologije se zanaša na visoko kvalificirano delovno silo iz tujine. Ti pa se v ZDA hitro povzpnejo po karierni lestvici, tako med drugim trenutno Google in Microsoft vodita priseljenca iz Indije, Sundar Pichai in Satya Nadella.