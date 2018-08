Slon je bil na prvi pogled navaden, po slovesu pa kulten in osrednji prostor v mestu. Tam so bili vsi ta pravi in ta glavni. Največ je bilo rokerjev, kakšen pogumen šminker, tu in tam tudi pankerji. Prve fascinantne filme, v glavnem jih nisem razumela, sem jih pa večkrat gledala, sem videla v Kinu Krka. S prvim fantom sva kasneje sedela tam nekje zadaj ob stebru in včasih tudi malo poškilila na platno. Na začetku osemdesetih so ga preimenovali v Dom kulture, danes tam domuje prvo novomeško profesionalno gledališče Anton Podbevšek Teater. Tja sem hodila tudi službeno. Prvo delo