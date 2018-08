Čeprav je bil spopad videti kot nenaden in nepričakovan, je v jedru vulkana vojne vihre svetovnih razsežnosti precej glasno in grozeče brbotalo že nekaj časa. Med velikim številom držav so že nekaj let vladali zelo napeti, lahko bi rekli živčni odnosi (celo med poznejšimi zaveznicami), marsikje na robu incidentov, ponekod že preko roba. Tako je 3. oktobra 1935 izbruhnila sedemmesečna italijansko-abesinska vojna, ki jo nekateri zgodovinarji obravnavajo kot predhodnico druge svetovne vojne, leta 1936 pa se je začela španska državljanska vojna med republikanci in nacionalisti, v katero so se aktivno, prikrito in odkrito vmešavale tudi tretje države. Leta 1937 je po vdoru japonskih čet izbruhnila še japonsko-kitajska vojna, ki z 22 milijoni žrtev velja za največji vojaški spopad v zgodovini na azijskih tleh. Za militantno dejanje velja tudi nemška prisvojitev čeških Sudetov leta 1938. Vsa ta žarišča spopadov so obenem kazala na popolno neučinkovitost Društva narodov, predhodnika današnje Organizacije združenih narodov (OZN).

Ameriško-angleški incident na Tihem oceanu

London, 24. avgusta. AA. Že nekaj časa so Zedinjene države in Anglija v sporu zaradi neobljudenih otokov na Tihem oceanu med Novo Zelandijo in Južno Ameriko. Združene države so si to otočje prisvajale na podlagi dogovorov med washingtonsko in novozelandsko vlado. Anglija pa teh sporazumov ni priznala in je smatrala otoke za svojo last.

Včeraj se je z angleške križarke »Leander« izkrcalo na te otoke več manjših oddelkov angleških mornarskih strelcev, ki so se utaborili na največjih treh otokih in na njih razvili angleške zastave, pod katere so postavili kamne z vklesanimi napisi: Ozemlje britanskega kralja. (…)