V resnici na mejah rastejo nove ograje, meje in zidovi, ne manjka zamisli o minskih poljih in naselitvi krokodilov v mejne reke. Bog varuj, da bi se mešali pripadniki drugih narodov z našim, pa četudi sodijo v velike evropske družine. Po letih svobodnega prečkanja evropskih meja smo začeli brskati po predalih s starimi razglednicami in neuporabnimi darili, da bi našli že skoraj pozabljene potne liste. Prišli so namreč časi, ko nikoli ne veš, kdaj bo avstrijskemu, italijanskem, poljskemu ali slovenskemu policaju počil film in bo ob osebni izkaznici zahteval še potni list