Vodstvo verske skupnosti s sedežem v ameriški zvezni državi Utah se je nasitilo najbolj prepoznavnega vzdevka. Njen predsednik Russell Nelson je objavil nove smernice, po katerih se jih ne sme več naslavljati kot mormone. »Čeprav se izraz ’Mormonska cerkev’ že dolgo javno uporablja kot poimenovanje te cerkve, to ni njen uraden naziv in cerkev njegovo uporabo odsvetuje. Zato se, prosimo, izogibajte uporabi vzdevka ’mormon’,« piše na njeni slovenski spletni strani. So pa dopustne alternative, in sicer Cerkev, Cerkev Jezusa Kristusa, spodbuja se tudi raba naziva obnovljena Cerkev Jezusa Kristusa. »Ne spreminjamo imena Cerkve, temveč ga popravljamo,« je nove smernice utemeljil Nelson. »Dvomim, da bodo naši prijatelji izven Cerkve prenehali z uporabo vzdevka,« je za New York Times ocenil teolog Richard E. Bennett. »Pripadniki Cerkve pa se bomo vsekakor potrudili, da se držimo novih pravil.« Versko skupnost, ki zdaj noče biti več imenovana Mormonska cerkev, je leta 1830 ustanovil Joseph Smith in danes šteje okoli 16 milijonov članov. Njeni pripadniki živijo po zelo strogem vedenjskem kodeksu, ki med drugim prepoveduje kajenje in uživanje alkohola ter kave. Desetino prihodka darujejo Cerkvi, ki od njih pričakuje tudi brezplačno sodelovanje v bogoslužju in misijonarskih aktivnostih. Do leta 1890 je bila poligamija eno izmed mormonskih verskih načel. Ustanovitelj Smith je imel kar 40 žena. Nekateri še zmeraj prakticirajo mnogoženstvo, je poročal Spiegel Online. Zaradi poligamije so na kanadskem sodišču nedavno obsodili dva nekdanja mormonska škofa.