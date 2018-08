Toliko bolj otožno je odmevala novica, da je Rok Černic v ponedeljek umrl zaradi zastoja dihanja med napadom astme. Bil je star 21 let. »Groza, krutost usode v najhujši obliki in tisoč vprašanj, zakaj,« so zapisali v nogometnem klubu, za katerega je navijal Mariborčan, sožalje pa je nemudoma izreklo tudi vodstvo NK Olimpija. Med njegovimi zadnjimi dobrodelnimi akcijami je bila dražba nogometnih dresov za 11-letnega Marka Aberška, ki je trenutno na operacijah na Floridi, ter za nabavo hrane za center za socialno delo, je poročal Večer. S svojimi humanitarnimi akcijami je začel kot dijak Srednje ekonomske šole Maribor, ki ga je nato predlagala za naziv Naj prostovoljca. Nagrado si je prislužil zaradi prepleta prostovoljskega delovanja, šolskega dela in nesebične pomoči ljudem v stiski. »Izgubili smo človeka, ki je pri svojih rosnih letih storil mnogo več, kot bomo preostali verjetno naredili do konca svojega življenja,« je izpostavil njegov nekdanji učitelj in znan humanitarec Boris Krabonja. »Največjo veličino srca si pokazal v času, ko vama je z mami trda predla, ko se je zamajala vajina lastna eksistenca,« je v čustvenem nekrologu zapisala Ninna Kozorog, humanitarka in zdravnica. »Bil si iskreno užaljen, ker nisem želela, da nam pomagaš pri zbiranju sredstev za tople obroke. Takrat si preprosto silil z glavo skozi zid – in vedela sem, da bi dal še zadnji evro za nekoga, ki bi se mu godilo še slabše kot tebi. Občudovala sem te, mali.«