Leta 2013 ustanovljena družba Kiro’o Games je največji studio za video igre v osrednji Afriki. Junija lani so zagnali spletno platformo Rebuntu, prek katere učijo mlade Kamerunce, kako se spopasti z ovirami v realnem poslovnem svetu. »Naša generacija ima nalogo ustvariti nekaj novega, nekaj, kar bo končno generiralo rast,« je odločen Olivier Madiba, ustanovitelj in direktor podjetja Kiro’o. V nasprotju s sosednjimi centralnoafriškimi državami je Kamerun relativno stabilen, pesti pa ga visoka brezposelnost mladih. V podjetju Kiro’o verjamejo, da se bo mladina le z lastnimi poslovnimi podjemi izkopala iz revščine. Naročnikom – ta čas jih imajo že več kot tisoč – na platformi na podlagi lastnih izkušenj svetujejo in pojasnjujejo, kako jim je uspelo pridobiti ekspertno znanje na področju računalniških iger in zbrati zagonski kapital. Konvencionalni naložbeniki, kot so banke in večja podjetja, namreč niso pokazali zanimanja za investiranje v Kiro’o. Izmisliti so si morali inovativen način, kako nagovoriti zainteresirane. Od 90 vlagateljev, večina jih živi v tujini, so nazadnje zbrali skoraj 200.000 evrov. Prav vztrajnost in prilagodljivost sta se izkazali za njihovi odliki, je prepričan Madiba. »Na začetku smo bili zgolj strastni, na neki točki pa smo postali simbol nečesa, česar nismo pričakovali,« pravi. Veliko mladih podjetnikov mu zdaj sporoča, da ne odnehajo prav zaradi tega, ker je Kiro’o dokazal, da je mogoče doseči uspeh.