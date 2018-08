Ob obali Finske obstaja otok, na katerem so dobrodošle zgolj ženske. Ne gre za otok, kjer bi se zbirale sovražnice moških, poudarja Kristina Roth, lastnica otoka in ustanoviteljica podjetja SuperShe. Otok lahko hkrati gosti osem ali devet žensk in je namenjen počitku in povezovanju močnih žensk z vsega sveta.

Rothova, ki je z aktivnostmi na otoku pričela v drugi polovici junija, je zasuta s sporočili žensk, ki jim je ideja všeč in želijo priti na otok. Takšnih je že nekaj čez 8500, kar gre deloma pripisati dejstvu, da so o otoku poročali nekateri veliki in vplivni mediji, kot sta Vogue in CNN. Ob rezervaciji se mora vsaka ženska na kratko predstaviti. »Če napiše, da želi na otok zato, ker sovraži moške, pri nas ni dobrodošla,« je za Forbes pojasnila Rothova in dodala, da nekateri zmotno mislijo, da se na otoku zbirajo neuravnovešene ženske, ki plešejo ob ognju.