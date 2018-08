Siemens je danes v sporočilu vlagateljem poudaril, da bo sprejel »ustrezne ukrepe za prilagoditev poslovanja v Iranu spreminjajočemu se multilateralnemu okvirju«. Obenem so v družbi s sedežem v Münchnu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zagotovili, da bodo še naprej spoštovali vse izvozne omejitve in pravila, vključno z ameriškimi sankcijami. Ali to pomeni popoln umik iz države, sicer še ni povsem jasno. Prvi finančnik družbe je po pisanju dpa maja v luči zaostrovanja odnosov med ZDA in Iranom napovedal, da bodo začete projekte, kolikor bo to pravni okvir omogočal, zaključil. Med temi je licenčna proizvodnja turbin za plinske elektrarne in lokomotiv, napovedano pa je bilo tudi sodelovanje Siemensa pri modernizaciji železniškega omrežja v državi.

Ameriški veleposlanik v Berlinu Richard Grenell, ki je sicer že takoj ob svojem prihodu na službovanje v nemško prestolnico razburil domačo javnost, je medtem v četrtek zvečer prek Twitterja zapisal, da mu je »Siemens sporočil, da se umika iz Irana, da bi spoštoval ameriške sankcije«, sporočilo pa pospremil s ključnikom #sanctionsareworking.