Kalašnikov je pred dnevi javnosti v Moskvi predstavil svojega novega robota. Skoraj štiri metre visok Igorek ni naletel na odziv, kakršnega so si najbrž želeli v podjetju. Štiri tone in pol težek robot je zasnovan tako, da ima roki, s katerima opravlja v zatemnjeni in neprebojni kabini sedeč vojak. Kaj natančno bi naj bile naloge in zadolžitve hodečega robota, za zdaj ni znano, piše RT. So pa uporabniki družbenih omrežij ugotovili, da bi lahko bil Igorek zaradi naprej štrlečih rok izvrsten natakar.

Концерн Калашников представил концепт прямоходящего человекоподобного робота весом в 4,5 тонны, который должен решать бытовые задачи.

Medtem ko roboti postajajo vse manjši in elegantnejši, so v Rusiji ubrali drugačno taktiko. Po mnenju uporabnikov družbenih omrežij, ki so si pri norčevanju iz Igoreka res dali duška, je robot namreč videti kot nekaj iz znanstvnofantastičnih filmov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. V podjetju Kalašnikov so hitro zatrdili, da gre za zgolj začetno različico in da bo njegova izboljšana verzija predstavljena na naslednjem sejmu orožja, ki bo čez dve leti.

Kalašnikov je sicer največji ruski proizvajalec orožja, ki izdela približno 95 odstotkov vsega malokalibrskega orožja na svetu.