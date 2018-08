V MSF so danes potrdili, da je bil v ponedeljek v Gazi ubit eden od njihovih uslužbencev Hani Mohamed Almadždalavi. Organizacija "skuša potrditi in razumeti okoliščine tega zelo resnega incidenta" so sporočili.

Izraelsko obrambno ministrstvo je v četrtek zvečer izdalo sporočilo, v katerem so med drugim MSF preimenovali v Teroriste brez meja. »Hani Mohamed Almadždalavi, ki je oborožen s puško skušal predreti skozi varnostno ograjo na severu Gaze, je začel streljati proti vojakom in v njih celo vrgel eksplozivno napravo,« so sporočili.

Dodali so, da je kot medicinski tehnik delal za MSF. Niso pa se želeli odzvati na novinarska vprašanja, da bi potrdili njegovo smrt ali pojasnili, kje je njegovo truplo.

Na območju Gaze v okviru MSF deluje okoli 200 domačih in tujih zdravstvenih delavcev. V maju je organizacija obsodila izraelsko nasilje nad protestniki in ga označila kot nesprejemljivo in nečloveško.

Protesti in spopadi v Gazi so od konca marca zahtevali najmanj 172 smrtnih žrtev med Palestinci. Umrl pa je tudi en izraelski vojak. Izrael vztraja, da je uporaba sile nujna za zaščito meja.