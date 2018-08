Družba Petrol je medtem v šestih mesecih ustvarila 1,91 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta, ko so dosegli 1,79 milijarde evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri 33,95 milijona evrov, kar je precej več kot lani, ko je dosegel 26,35 milijona evrov.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 209,4 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. S poslovnimi rezultati se je pred objavo danes seznanil nadzorni svet Petrola, so iz družbe sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je dosegel 78,8 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina je 52 odstotkov EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 19 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 odstotkov pa s prodajo energetskih in okoljskih rešitev. Sedem odstotkov so ustvarili s prodajo utekočinjenega naftnega plina, pet s prodajo ostalih energentov, štiri pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.