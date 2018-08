Kolikor je slišati, Brglez vsaj za zdaj naj ne bi vstopil tudi v stranko SD. A več bo znano ob 11. uri, ko bosta pred kamere skupaj stopila Brglez in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Prestop Brgleza v SD bo vplival na razmerja v koaliciji predsednika vlade Marjana Šarca, saj bodo imeli po Brglezovem prestopu SMC devet poslancev, SD pa 11.

Izvršni odbor SMC je nekdanjega predsednika DZ Brgleza iz stranke izključil 26. junija, tri tedne po državnozborskih volitvah, ko so potekala pogajanja o začasnem prevzemu vodenja DZ v novem sklicu parlamenta do oblikovanja nove vlade. Strankini organi so predlagali, da funkcijo prevzame predsednik SMC Miro Cerar, Brglez pa je javno dejal, da je to pripravljen početi on.

Cerar je tedaj pojasnil, da so sklep o izključitvi sprejeli, ker je Brglez »z izrecnim in precej močnim nespoštovanjem odločitev izvršnega odbora oz. nasploh organov stranke povzročil kar precejšnjo škodo naši stranki«.