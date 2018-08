Še posebno, če imate mlajše otroke, je ohranjanje čistoče in pospravljanje garaže zelo pomembno. Vse strupene snovi, tudi kemikalije za vzdrževanje bazena ali ostre električne pripomočke, morate odstraniti iz dosega otroških rok, po možnosti v višje ležečo omaro, ki ima varnostno ključavnico.

Pospravljeno orodje

Poskrbite, da garažne omare in police niso prenatrpane; vedno shranjujte težje predmete na spodnjih policah in lažje na višjih. Lestev postavite horizontalno in stran od prehodnih poti, da boste zmanjšali nevarnost poškodbe. Shranite lopate, grablje, vrtne stole, kolesa in druge ostre in velike predmete na steno in stran od prehodnih območjih. Spravite ostro električno orodje v zaklenjeno omaro, da ga otroci ne morejo doseči. Zaščitno vrtno opremo hranite blizu orodja. Zaklenite hladilnik ali zamrzovalnik z varnostno ključavnico, da ju otroci ne morejo odpreti. Če je hladilnik star in ga več ne uporabljate, odstranite vrata in police ter naredite iz njega prostor za shranjevanje.