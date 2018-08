Pred začetkom pouka vas čaka še vrsta opravil. Pripraviti morate na primer mizo za učne in delovne izzive, pospraviti igrače in sprazniti police, da bodo najmlajši lahko nanje odlagali zvezke in knjige. V nadaljevanju preberite, kaj še lahko storite, da bo prehod v novo šolsko leto čim bolj tekoč, uspešen in čim manj stresen tako za vas kot za vaše šolarje.

Prostostoječe pohištvo Večina vidi pisalno mizo in sistem polic zraven nje kot neločljivo enoto. Vendar ni nujno, da je temu tako: prostostoječa miza ali povsem ločene police za shranjevanje so namreč lahko ravno tako funkcionalne. Poleg tega jih boste lahko namestili ločeno v različne dele sobe, kar vam bo omogočilo, da ustvarite čim boljše učno okolje za vašega otroka.

Dodatni prostor za shranjevanje Večina delovnih miz vsebuje več odlagalnih prostorov, kamor lahko shranite vse vrste pripomočkov. Toda otrok sčasoma potrebuje več, kot mu lahko ponudijo mize – v tem primeru lahko dodaten prostor za shranjevanje najdete z nekaj novimi prostostoječimi kosi opreme. Kupite lahko denimo plastične posode ali zabojnike, ki jih obesite na steno nad pisalno mizo, vanje pa bodo šolarji zložili svinčnike in druge manjše predmete.

Improvizirajte s pripomočki Da uredite območje mize in prostor naredite bolj funkcionalen, vam ni treba uporabiti novih orodij in pripomočkov. Izkoristite raje tisto, kar že imate doma. Stara čajna skodelica lahko na primer postane praktičen prostor za odlaganje pisal, škarij, lepil in drugih malenkosti, posoda za shranjevanje kovancev pa prostor za hrambo sponk, radirk in podobnih reči.

Alternative za učne kotičke Otrokom hitro postane dolgčas, ker se kmalu naveličajo istega učnega kotička, v katerem se lahko počutijo celo ujete. Zaradi tega lahko uredite manjši kotiček v kuhinji, dnevni sobi ali jedilnici, kjer se bodo šolarji počutili kot del družine, ki dejansko sodeluje pri različnih skupnih dejavnostih – tudi če v resnici počnejo eno in isto stvar.