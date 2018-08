Tri stvari so, ki so značilne za stare hiše: pomanjkljivo prezračevanje, visoka vlaga in temačnost. Zaradi tega so odlične »petrijevke« za razraščanje plesni, ki je glavni povzročitelj neprijetnega vonja. A v bistvu ne vonjamo slednje, pojasnjujejo znanstveniki, temveč hlapljive organske sestavine plesni. To so kemikalije, ki nastanejo v določeni fazi življenjskega cikla plesni, in izhlapijo, a imajo dovolj močan značilen vonj. Dobra novica je, da tak vonj sam po sebi ni zdravju škodljiv, temveč samo neprijeten. Na srečo obstaja več načinov, kako se ga lahko znebimo.

Izsušite vlago Stare hiše (in tudi nove) je treba redno prezračevati, kar pomeni, da večkrat na dan na stečaj odpremo okna in za nekaj minut naredimo prepih. Prepričamo se, da nikjer ne uhaja voda – tudi kapljanje iz pipe prispeva k višji zračni vlagi. Če vlaga trmasto vztraja, kar pomeni, da so se je navzeli zidovi, boste morali razmisliti o temeljitejši sanaciji, za prvo silo pa vam lahko pomagajo razvlaževalci prostorov.

Spustite v hišo sonce Svetloba, še posebno sončna z ultravijoličnimi žarki, uspešno dezinficira prostore. Navsezadnje jih uporabljajo tudi za dezinfekcijo vode v nekaterih bazenskih sistemih. Čez dan odgrnite zastore in težke zavese, da sonce posveti v temačne kotičke hiše.

Očistite oblazinjeno pohištvo Drži, tudi kavč in drugo oblazinjeno pohištvo je lahko izvor postanega vonja, saj tkanina absorbira vonjave iz zraka, to pa lahko vodi do plesnenja. Če uspete znižati zračno vlago v hiši, se bo oblazinjenje posušilo, toda to je dolg proces, saj se vlaga zažre globoko v pohištvo. V najslabšem primeru boste morali vso oblazinjeno opremo dati profesionalno očistiti in dezinficirati.

Preverite peči in prezračevalne sisteme Peči in prezračevalni sistemi lahko gostijo ogromno količino plesni, ki v njih uspeva, ko jih ne uporabljamo. Da o klimatskih napravah, v katerih se na filtrih nabirata tako plesen kot umazanija, sploh ne govorimo. Preverite vse naprave in jaške ter jih očistite, pred kurilno sezono pa naj kurilne sisteme pregleda pooblaščena dimnikarska služba.

Pospravite pod koritom Saj nič ne pušča, si mislite, ko izpod pomivalnega korita zaduhate postan vonj. Morda res ne, a v kopici čistil, gobic in drugih čistilnih pripomočkov ste morda spregledali, da je na zadnji steni začela rasti plesen. Pospravite omarico pod koritom in kljub vsemu preverite, ali je okoli odtoka vlažno ali mokro. Če je, takoj pokličite vodovodarja.

Pomijte stene Tudi stene lahko oddajajo vonj po stari hiši. Pomagate si lahko tako, da liter vroče vode zmešate z dobrim decilitrom boraksa, nato pa dodate še pol litra destiliranega belega kisa in pol litra vodikovega peroksida. Z mešanico takoj pobrišite stene in pustite, da se posušijo. Tako boste odstranili maščobo, prah in umazanijo ter tudi vonjave, ki so se zažrle v stenske površine ali tapete. Postopek ponovite vsakokrat, ko spet zaznate postan vonj.