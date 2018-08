Iskrice iz Stožic

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je ogrevanje spremljal z roba zelenice. Ko so igralci odhajali v slačilnico, se je rokoval z igralci. Posebej pozorno je to naredil z Abassom Issahom, ki je v izložbenem oknu za prodajo več milijonov evrov.

800 vstopnic, ki so po pravilu petih odstotkov kapacitete stadiona pripadle gostom iz Trnave, je kupil kar Spartak – zanje je Olimpiji plačal 8000 evrov – in jih nato brezplačno razdelil med navijače slovaškega prvaka. Za prevoz z avtobusom so morali plačati 45 evrov. V Ljubljani so bili navijači slovaškega kluba v črnih majicah, ker so znani kot vročekrvni, so bili vseskozi obkroženi s številnimi policisti. Spartak ima na Slovaškem med vsemi klubi največ navijačev.

Proračun Spartaka je štiri milijone evrov, Olimpija jih za delovanje potrebuje sedem, saj so velik strošek tudi trenerji, ki so bili predčasno odpuščeni.

Letalo slovaške vlade, s katerim je Spartak dopotoval v Ljubljano, je izjemno luksuzno, saj so sedeži tako udobni in veliki, kot so običajno le v prvem razredu. Luksuz med dobre pol ure dolgim poletom iz Bratislave je bil takšen, kot ga ima Real Madrid, ko potuje na gostovanja.

Pri Olimpiji zaradi izključitve proti Helsinkom ni bilo Matica Črnica, ki je tako odslužil še drugo tekmo prepovedi igranja. Zaradi poškodbe je manjkal še steber obrambe Aris Zarifović. Spartak je bil oslabljen za kapetana in stebra obrambe Borisa Godila, ki je moral počivati zaradi treh rumenih kartonov, a je ekipo spodbujal s tribune. Avstrijec Marvin Egho, lani s sedmimi goli najboljši strelec Spartaka, se je minule dni preselil k Randersu na Dansko.