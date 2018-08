Emonska promenada, ki jo je lani obiskalo skoraj 2500 ljudi, se je na dvorišču CSK Franceta Prešerna začela včeraj. Trajala bo do jutri, v tem času pa si bodo obiskovalci lahko ogledali 15 gledaliških, lutkovnih, akrobatskih in glasbenih dogodkov v izvedbi umetnikov iz šestih držav. Na dvorišču CSK bo vsak dan živahno od 18. do 21. ure. Po Emonski promenadi, ki bo potekala v organizaciji in produkciji Hiše otrok in umetnosti, pa bo v Trnovem čas še za novo obliko pravljičnega potepanja – za Pravljice pod mostom.

Obiskovalci se bodo od 27. do 29. avgusta s pravljicami v malih lesenih butajih podali na in ob mostove ter pod njih. »Mostovi kot simbol povezovanja in sodelovanja bodo to pot povezali zgodbe naše kulture z zgodbami drugih. Igrali bomo na Šuštarskem mostu in pod Trnovskim mostom čez Gradaščico. Poleg mostov, ki vodijo čez vodo, pa je tu tudi most na hribu, po katerem prideš na ljubljanski grad,« organizatorji vabijo obiskovalce, naj prisluhnejo Pravljicam pod mostom. Otroci bodo na vsaki lokaciji prejeli tudi štampiljko, za štiri zbrane žige pa bodo nagrajeni s štirimi vstopnicami za obisk predstave v Hiši otrok in umetnosti v prihajajoči sezoni.