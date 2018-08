Nenavadni kartonček, ki simulira osebno izkaznico

Kubanska kalvarija v Bovcu je odprla vprašanje, kako Slovenija ravna s tujci. V najboljšem položaju, na najvišji stopnički “zaželenosti”, so tujci, ki so državljani drugih držav EU in imajo tu stalno prebivališče. A tudi ti imajo včasih težave in dvome – zaradi nenavadnega kartončka, s katerim naj bi se identificirali.