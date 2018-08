V zdravstvu bodo lahko letos porabili 35 milijonov evrov, ki jih oblasti prej še niso razdelile. Tako so včeraj odločili poslanci, po dosedanjih napovedih pa naj bi denar namenili za dodatna zdravljenja oziroma skrajševanje čakalnih dob. V bolnišnicah nasprotno vztrajajo, da bi bilo treba za začetek zdravljenja bolje plačati. Želijo si posodobitve opreme in prostorov, dvomijo pa tudi v poskuse skrajševanja vrst tik pred koncem leta. Kljub pomislekom, ali bo to res prineslo bistven premik, pa je po oceni večine poslancev dodatne milijone vendarle treba porabiti za čakajoče bolnike.

Seznam operacij in pregledov šele pripravljajo Koliko denarja bodo namenili za kateri del zdravstva in koliko bo dodatnih operacij, v zdravstvu še niso dorekli. Za področja, kjer bo treba poskrbeti za več bolnikov, za zdaj veljajo zobozdravstvo, ortopedija, kardiologija, angiologija in okulistika. Kaj naj ima prednost, lahko predlagajo tudi v bolnišnicah. V stranki Marjana Šarca (LMŠ) ne nasprotujejo usmerjanju denarja v čakalne vrste, so pa včeraj napovedali, da bodo pozorno spremljali porabo. Proti spremembi odloka, ki je omogočila te spremembe, so bili v SDS. Spomnili so, da podatki o trenutnih čakalnih dobah niti niso na voljo, in izpostavili neučinkovitost zadnjih poskusov krajšanja vrst. Zadržke do tokratnega načina deljenja denarja, ki se bo po napovedih stekel v zdravstveno blagajno, je imel tudi fiskalni svet.