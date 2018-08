Dekleta se s prvo mesečno krvavitvijo zvečine srečujejo med desetim in petnajstim letom starosti. Ker pa se v tem času zdijo nekaterim staršem še premalo dozorele za odkrit pogovor o menstruaciji in spolnosti, se kaj lahko zgodi, da bo zaradi njihovega odlašanja s pogovorom katero od hitreje odraščajočih deklet ujela prva mesečna krvavitev nepripravljeno in jo morda tudi prestrašila. Zato strokovnjaki staršem svetujejo, da se o odraščanju in spremembah, ki jih odraščanje prinaša, z deklico odkrito pogovorijo še pred prvo menstruacijo, najkasneje pri 12 letih.

Menstruacija je naraven prehod od punčke do ženske. Zelo pomembno je, da se dekle takrat zaveda svojega telesa in procesov, ki se v njej dogajajo, sicer bo iskala odgovore na vprašanja in dvome, ki jo bodo begali, na internetu ali v pogovoru s prijateljicami, opozarjajo strokovnjaki in dodajajo, da bi si lahko s temi odgovori ustvarila tudi izkrivljene predstave. Zato je treba odraščajoči deklici še zlasti pojasniti, da je s prvo menstruacijo postala plodna, ter se temeljito pogovoriti tudi o spolnosti in zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami in neželeno nosečnostjo. Hkrati dekle ob nastopu prve menstruacije potrebuje tudi vrsto praktičnih napotkov, kako naj ravna v dneh, ko ima menstruacijo. Najbolje je, da ji doma pokažejo, kako se uporabljajo vložki in katere velikosti vložkov so primerne za noč in katere za podnevi, ko jih lahko pogosteje menjava.

Pomagajo zeliščni čaj, počitek…

Dekletu z menstruacijo je treba razložiti tudi, kaj naj stori, ko jo zaradi menstruacije boli trebuh. Dokler bolečine niso prehude, ni treba vedno nujno poseči po tabletah, so jasni strokovnjaki. Včasih lahko pomagajo že zeliščni čaj, počitek, topel termofor na trebuhu in lahkotno gibanje, kot so sprehodi, joga in podobno. Gibanje namreč pospeši pretok krvi v telesu in se zato v maternici ne zadržuje toliko krvi, zaradi česar imajo ženske med menstruacijo občutek napihnjenosti in posledične bolečine.

Med pogosta vprašanja in dvome deklet, ki doživljajo prvo menstruacijo, običajno spadajo zlasti vprašanja o splošni higieni med menstruacijo, uporabi vložkov in tamponov ter spolnih odnosih med menstruacijo, ugotavljajo strokovnjaki. Zato nekaj splošnih podatkov in nasvetov ne bo škodilo.

Menstruacija ali mesečna krvavitev pomeni izluščenje maternične sluznice, ki je lahko v odtenkih rjavkaste do svetlo rdeče barve. Celotna količina izločene menstruacijske vsebine znaša od 50 do 200 mililitrov. Traja od tri do sedem dni, z menstruacijo pa je neločljivo povezan tudi menstrualni ciklus. Ta pri 90 odstotkih žensk traja od 25 do 35 dni. Začne se prvi dan menstruacije in konča en dan pred začetkom naslednje menstruacije, urejajo pa ga hormoni. Pri normalnem ciklusu nastopi ovulacija 12 do 16 dni pred začetkom naslednje menstruacije. Na začetku ciklusa se v jajčnikih pod vplivom estrogenov razvijejo jajčeca. Sredi ciklusa, ko je estrogena največ, se količina luteinizirajočega hormona nenadno poveča in hitro zmanjša, kar povzroči, da se jajčece sprosti, kar imenujemo ovulacija. Po ovulaciji začne naraščati količina progesterona, kar maternico pripravi na nosečnost. Če ta ne sprejme oplojenega jajčeca, količina progesterona pade in nastopi menstruacija. Če se oplojeno jajčece ugnezdi v maternici, pa nastopi nosečnost, količina progesterona še naprej narašča, menstruacija pa izostane.