V svetu gorskega kolesarstva je pumptrack dobro uveljavljen, uporabljajo pa ga tako športniki za priprave na novo tekmovalno sezono kot tudi otroci, ki tako hitreje usvojijo kolesarske veščine. Radi ga uporabljajo tudi rolkarji in tisti na skiroju.

Zato so se tudi v Velenju odločili, da ljubiteljem športnega kolesarjenja na zelenici med osnovnima šolama Gustava Šiliha in Antona Aškerca zgradijo pumptrack poligon. Ta se razprostira na skupno 950 kvadratnih metrih in ima dve asfaltirani razgibani progi. Daljša in zahtevnejša, namenjena tistim z več izkušnjami, meri v dolžino 190 metrov, široka je dva metra, krajša za začetnike pa je dolga 28 metrov. Uporaba poligona bo za vse brezplačna, uporabljati pa ga bo mogoče tudi v večernih urah, saj bo primerno razsvetljen.