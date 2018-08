»Poleti imajo ljudje več časa zase, zato je idealen čas, da pogledajo, katera zdravila uporabljajo in koliko jih jemljejo redno. Če gre za več zdravil, kar pomeni, da posameznik jemlje pet vrst zdravil in več, potem svetujemo, da se odločijo za storitev pregled uporabe zdravil, ki jo izvajamo farmacevti v lekarnah. Dejstvo je, da z naraščanjem števila zdravil narašča možnost pojava neželenih učinkov, povezanih z zdravili,« opozarja predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije (Sifarm) Damir Domjan. To je še posebej problematično, saj se po njegovem mnenju v naši družbi še vedno predpiše preveč zdravil. »Predpiše se nepotrebna količina zdravil, sploh glede na to, koliko neporabljenih zdravil in zdravil s pretečenim rokom veljavnosti ljudje prinašajo nazaj v lekarne.«

V Sindikatu farmacevtov Slovenije poudarjajo, da si je treba za učinkovito prepoznavanje in preprečevanje težav, povezanih z zdravili, vzeti dovolj časa za pogovor s pacientom. »Farmacevt lahko s poglobljenim pogovorom preveri poznavanje zdravil, izražen učinek zdravil, redno in z navodili skladno jemanje zdravil in morebitno izraženost težav, recimo pojav neželenih učinkov. Njegov nasvet na podlagi pridobljenih informacij je lahko veliko bolj ustrezen, saj je prilagojen situaciji posameznega pacienta. Kot pogovor pri zdravniku, v katerem se natančno opredelijo simptomi, omogoči postavitev pravilne diagnoze, kar zmanjša možnost za nepravo izbiro zdravila, tako mora biti tudi farmacevt ob izdaji zdravila pozoren na pravilen odmerek, saj tako premajhni kot tudi preveliki odmerki poslabšajo klinični izid zdravljenja z zdravilom,« pojasnjuje mag. Domjan. V Sindikatu farmacevtov Slovenije zato svetujejo, da vsi, ki jemljejo več zdravil, z usposobljenim strokovnjakom v lekarnah po vsej Sloveniji preverijo, katera zdravila in v kakšnih količinah jemljejo, so zapisali v sporočilu za javnost. lo