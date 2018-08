Po podatkih statističnega urada smo imeli v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih 150 porodov trojčkov in šest porodov četverčkov. Rekordni sta bili leti 1993 in 1995, ko je bilo porodov trojčkov 12, tri leta zapored, leta 1998, 1999 in 2000, pa so se trojčki rodili kar sedemkrat. Pri nas število večplodnih nosečnosti skozi čas niha: lani so se trojčki rodil enkrat, sicer pa v zadnjem desetletju opažamo povprečno tri porode trojčkov na leto.

»Verjetnost za naravno zanositev s trojčki znaša približno 1 : 8000,« je povedala prof. dr. Nataša Tul Mandić, predstojnica kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, ki dodaja, da se z zdravili za spodbujanje ovulacije ta možnost poveča. »Še danes je največ trojčkov spočetih na takšen način, ne pa po IVF-prenosu, kot bi morda pričakovali,« dodaja. Večplodne nosečnosti z dvojčki, s trojčki ali četvorčki so tudi bolj tvegane. Večina trojčkov se rodi predčasno, obstaja pa velika možnost zapletov med nosečnostjo ali po rojstvu. Zgodbe s srečnim koncem, kot je zgodba družine Radosavljević iz Celja, so zato še toliko lepše.

»Do 12. tedna sva bila z ženo prepričana, da bova dobila dvojčke. Potem pa je na ultrazvoku sledilo presenečenje, saj smo opazili še tretjo deklico, ki se je do takrat skrivala,« je povedal oče Vladica Radosavljević. Ker je šlo za rizično nosečnost, so se trojčice rodile predčasno s carskim rezom v 33. tednu v ljubljanski porodnišnici. »Sofija je tehtala 1700 g in merila 39 cm, Isidora 1650 g in 40 cm, Nadja pa 1960 g in 41 cm. Dva tedna so bivale v porodnišnici, kjer je bilo osebje izjemno prijazno, polno razumevanja in podpore,« se spominja. In kako je danes videti njihov vsakdan? »Zanimivo in noro. Z ženo ne veva, kakšno je življenje z enim otrokom, a ko pri nas poskrbiva za enega, je že na vrsti drugi in tako se nenehno vrtimo v krogu. Nikoli nam ni dolgčas. Je naporno, ampak ni večje sreče in radosti od najinih treh src,« še smeje doda.

Ker trojno veselje prinaša trojne obveznosti, tudi finančne, so v Radenski letos začeli z akcijo, s katero bodo priskočili na pomoč vsem staršem, ki v letu 2018 pričakujejo trojčke, in jim podarili voziček in otroške avtomobilske sedeže za male nadobudneže. »S projektom smo najprej začeli na Hrvaškem, kjer smo letos obdarili že šest družin, in zdaj smo prvič obdarili tudi trojčice, rojene v Sloveniji. Ko spoznaš zgodbe in vrtiljak čustev, ki je za družinami, veš, da je pomoč prišla v pravem času, v prave roke,« je povedala Alenka Dujanović, odgovorna za odnose z javnostmi v Radenski.

Projektu se je kot partner pridružil tudi Baby Center, kjer so malčice obdarili s praktičnim paketom, so sporočili iz agencije Futura. lo