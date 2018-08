Karlovška cesta in predor pod Gradom bosta zaradi del zaprta od petka od 9. ure do predvidoma nedelje, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Po spremenjenih trasah bodo v tem času vozili mestni avtobusi na linijah 2, 3, 3B, 3G, 11, 13, 19B, 19I, 20 in 27, in sicer po Barjanski, Kopačevi, Opekarski in Janežičevi cesti, pri čemer bosta liniji 19B in 19I z Opekarske zavili na Hladnikovo cesto. Ustavljali bodo na vseh postajališčih na obvoznih trasah in na dodatnem postajališču na Karlovški cesti v obeh smereh.