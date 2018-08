V petek dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. V nedeljo se bo občutno ohladilo. Oblačno bo in deževno, zjutraj bodo na Primorskem še nevihte. Meja sneženja se bo zjutraj spustila do nadmorske višine okoli 2000 metrov. Popoldne bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja.