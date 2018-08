Ravnikova vodi Narodni muzej zadnjih osem let, prej je 15 let direktorovala v Gorenjskem muzeju v Kranju, njena prva zaposlitev pa je bila na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. Kot arheologinja (diplomirala je tudi iz angleščine) je vrsto let vodila raziskave oziroma izkopavanja tudi na terenu. Hkrati se je v praksi poglabljala v muzeološka vprašanja, prevzemala in opravljala številne funkcije v strokovnih združenjih in projektih doma in v tujini, zadnja leta se precej aktivira na področju kulturnega turizma.