Za zadnjih šest prostih mest v skupinskem delu lige prvakov se bori še 12 klubov. Po prvih tekmah zadnjega, četrtega kroga kvalifikacij so v boljšem položaju Eindhoven, ki je v gosteh v Belorusiji premagal ekipo Bate Borisov, Paok iz Soluna po remiju z doseženim v gosteh z Benfico, Salzburg po remiju v Beogradu s Crveno zvezdo, AEK iz Aten po zmagi na gostovanju na Madžarskem, Ajax po gladki zmagi doma proti Dinamu iz Kijeva in zagrebški Dinamo po srečnem remiju v Bernu preti švicarskemu prvaku Young Boys.

Hrvaški prvak Dinamo iz Zagreba je bil na gostovanju v Bernu v prvem polčasu povsem podrejen, a je uspel izenačiti izid na 1:1 po bliskovitem protinapadu. Strelec gola za Zagrebčane je bil 25-letni Mislav Oršić, ki je leta 2014 od avgusta do decembra kot posojeni igralec Rijeke, kjer pri Matjažu Keku ni dobil veliko priložnosti, igral za Celje. Za slovenski klub je na 16 tekmah dosegel dva zadetka ter nato odšel v Južno Korejo, pred vrnitvijo v Zagreb pa igral še na Kitajskem.

Junak v vrstah Dinama je bil vratar Danijel Zagorac, ki je po tekmi povedal: »V tekmo smo šli premalo odločno, zato smo že v drugi minuti prejeli zadetek. Ker smo bili preplašeni, smo prvi polčas odigrali zelo slabo. Na koncu smo izpolnili naš cilj, ki je bil ugoden izid in ne umetniški vtis. V drugem polčasu smo prikazali veliko boljšo igro in bili bližje zmagi. Imamo velike možnosti za uvrstitev v skupinski del.« Dinamo je v drugem polčasu zadel vratnico, z dvema čudežnima obrambama pa se je izkazal vratar švicarskih prvakov David von Ballmoos. Kaj se je zgodilo v slačilnici Dinama in kaj jim je rekel trener Nenad Bjelica, da so v drugem polčasu Zagrebčani zaigrali kot prerojeni, igralci niso hoteli razkriti.

AEK iz Aten je na gostovanju pri Videotonu – vodi ga v Slovenji dobro znani trener Marko Nikolić, ki je iz Olimpije moral oditi zaradi rasistične izjave o črnem idiotu – izkoristil prednost igralca več. Madžarski prvak je že po 23 minutah ostal brez napadalca Hisztija in Grki so hitro dosegli dva zadetka. Poraz je omilil Danko Lazović, nesojeni igralec Olimpije, ki je bil pol leta v Ljubljani, a ga v klubu, kjer je bil tedaj športni direktor Ranko Stojić, niso uspeli registrirati. Dinamo iz Kijeva, pri katerem je v dobri formi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, je izpolnil cilj z doseženim golom na gostovanju v Amsterdamu, a mu je Ajax zabil tri in ima lepo prednost pred povratno tekmo v Kijevu.

Čeprav je Crvena zvezda proti avstrijskemu prvaku Salzburgu le remizirala z 0:0, je izid brez golov ugodnejši za Srbe kot Avstrijce. Če Beograjčani dosežejo gol na gostovanju, morajo gostitelji dva. Za Salzburg je liga prvakov zakleta, saj so bili neuspešni v vseh dosedanjih desetih poskusih, da bi se uvrstili v skupinski del. Upajo, da bodo uspešnejši enajstič, potem ko so lani igrali v polfinalu evropske lige. Morali bi celo v finalu, a jih je na tekmi z Marseillom oškodoval sodnik. »Odigrali smo pametno tekmo. Avstrijcem nismo dovolili strela na naš gol, mi smo imeli tri lepe priložnosti,« je po tekmi povedal trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Tekma je bil zaradi kazni, ki jo je Uefa izrekla Crveni zvezdi po izgredih navijačev, pred praznimi tribunami.