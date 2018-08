V zadnjih dneh medije poplavljajo novice o zaslužkih teniških igralcev in igralk, ki so med najbogatejšimi športniki na svetu. Od prihodnjega leta naprej bodo zaslužki v tej športni panogi še višji. Razlog je reforma tekmovanja v Davisovem pokalu. Prihodnje leto bo namreč v Madridu ali Lillu med 18. in 24. novembrom znan zmagovalec Davisovega pokala, na katerem bo nastopilo najboljših 18 reprezentanc.

Ideja o spremembi načina igranja Davisovega pokala je tlela več let, glavni pobudnik pa je bilo podjetje Kosmos. Gre za podjetje, ki ga je ustanovil nogometaš Barcelone Gerard Pique, podpira pa ga Hiroši Mikitani, japonski milijarder ter predsednik in direktor tokijskega podjetja Rakuten. Mednarodna teniška organizacija (ITF) sprva ni bila naklonjena spremembam. Kosmos je vztrajal pri ideji, da je bistvo Davisovega pokala, da na njem igrajo vsi najboljši igralci na svetu, ki bodo en teden združeni na enem mestu ter ob tem nagrajeni najmanj toliko, kot so na turnirjih največje četverice v Melbournu, Parizu, Londonu in New Yorku. Ideja je z meseci dobivala vse več podpornikov, naklonjeni pa so ji bili tudi najboljši igralci na svetu, ki so morali do sedaj za dvoboje Davisovega pokala v primeru uvrstitve v finale žrtvovati štiri termine v letu. Ob močnih lobistih je reforma dobila zeleno luč prejšnji teden. Na skupščini ITF v Orlandu je spremembe podprlo 71,4 odstotka članov z volilno pravico, medtem ko je bila potrebna dvotretjinska večina.

Hrvati že imajo vstopnico

Katerih najboljših 18 reprezentanc bo imelo pravico do nastopa? To bodo štiri reprezentance, ki se bodo leto prej uvrstile v polfinale. Torej so si letošnje polfinalistke Davisovega pokala že priigrale vstopnico. To so: Francija, Španija, Hrvaška in ZDA. Za dvanajst mest se bo bojevalo 24 reprezentanc, ki se bodo v izločilnih dvobojih pomerile februarja, in sicer po enkrat doma in v gosteh. Na teh tekmah bodo zgolj po trije dvoboji na dva dobljena niza, in sicer dva med posamezniki in en med dvojicami, napredovala pa bo reprezentanca z več zmagami ali osvojenimi nizi. Dve reprezentanci bosta prejeli neposredno povabilo, ki bo obelodanjeno pred žrebom izločilnih dvanajstih dvobojev.

Omenjenih 18 reprezentanc se bo v novembrskem terminu od ponedeljka do četrtka merilo v šestih skupinah s po tremi ekipami. V četrtfinale bodo napredovali zmagovalci skupin in dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci. Od petka do nedelje bodo od četrtfinala naprej dvoboji na izpadanje.