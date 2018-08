Seveda v formuli 1 pred dirko v Belgiji še naprej ostaja glavno vprašanje, kdo bo imel to pot več sreče in hitrosti – Vettel ali Hamilton, Mercedes ali Ferrari. Ali pa morda kdo tretji, čeravno pri Red Bullu niso najbolj optimistični. Steza v Spa-Francorchampsu velja za eno najbolj priljubljenih, saj se na njej loči »zrno od plev«, zahteva namreč veliko znanja pri nastavitvah dirkalnika, nekateri ovinki pa tudi veliko poguma. Najbolj zloglasen je seveda znameniti Eau Rouge, pa tudi nekaj hitrih ovinkov, ko se steza spušča nazaj v dolino, ni povsem nedolžnih. Spa velja tudi za stezo, ki ima največjo višinsko razliko med vsemi na letošnjem koledarju, ta znaša 102 metra, svoje pa rado doda tudi vreme, kajti v Ardenih se konec avgusta na neki način lahko že začenja jesen. Dež je obljubljen tudi za ta konec tedna, čeravno naj bi bila nedeljska dirka na sporedu na suhi stezi.

Na papirju je seveda prvi favorit Lewis Hamilton (mimogrede, Britanec pripravlja kolekcijo oblačil pod svojo blagovno znamko), ki je zmagal na zadnjih treh dirkah v Belgiji, verjetno bi zmagal tudi leta 2014, če ne bi trčil z Nicom Rosbergom. A časi se seveda spreminjajo in Ferrari je letos veliko bolj resna grožnja, saj bodo rdeči v Belgijo pripeljali kar nekaj novosti na dirkalniku, ki bi se lahko na dobrih sedem kilometrov dolgi stezi izkazale kot odločilne. Ena njihovih največjih prednosti je seveda motor in le smola jim je na zadnjih nekaj dirkah odvzela prepotrebne točke, česar se seveda zaveda tudi Sebastian Vettel, ki pravi: »Kot sem povedal že pred nekaj dirkami, naš dirkalnik je dovolj dober za zmage na različnih stezah, razvili smo ga do te mere, da smo hitri tako na hitrih kot počasnih stezah. In če se bodo razmere na stezi ujele z našimi nastavitvami, ne vidim razloga, da ne bi še zmagovali. Zadnji dve dirki smo zmago prepustili po moji napaki v Nemčiji in po malce kaotičnem vremenu v Budimpešti.«

Od novosti na stezi velja omeniti, da so se pri FIA odločili, da ne bodo ustregli željam dirkačev, da bi uvedli le eno cono DRS, in sicer na odseku Blanchimont, kajti tam dirkači vozijo s 320 km/h in steza poteka skozi lažje ovinke, kar pa naj bi bilo enostavno prenevarno. Tako ostajata dve coni, v ciljni ravnini in (nekoliko podaljšana) na ravnini Kemmel po že omenjenem ovinku Eau Rouge. Novosti pa je veliko med dirkači. Daniel Ricciardo se naslednje leto seli k Renaultu, na njegovo mesto bo prišel zdajšnji dirkač Tora Rossa Pierre Gasly, ekipa Force India pa ima novega lastnika, konzorcij vlagateljev pod vodstvom očeta Williamsovega dirkača Lancea Strolla. Zato je ekipa že v Belgiji prišla s povsem »deviško« obarvanima dirkalnikoma in drugimi prevoznimi sredstvi, ena od opcij pa je, da bodo sezono nadaljevali brez doslej osvojenih točk. Poleg tega naj bi se njihov dirkač Esteban Ocon že za naslednjo dirko preselil k McLarnu, namesto Strolla, ki naj bi prišel v Force India, pa bo v Williamsovem dirkalniku sedel Robert Kubica. Fernando Alonso pa je že pred časom objavil, da se ob koncu letošnje sezone poslavlja od formule 1.

A vse to so za zdaj še ugibanja, na katera bomo dobili več odgovorov po dirki v Belgiji, ki velja za eno pravih dirkaških poslastic sezone. In če bo svoje prispevalo tudi že omenjeno vreme oziroma morebiten dež, bo lahko še več kot zanimivo. Tako je bilo tudi pred natanko dvajsetimi leti, ko je v najbolj množičnem trčenju v zgodovini sodobne formule 1 trčilo kar trinajst dirkačev.